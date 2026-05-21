همزمان با سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، فضای مجتمع آموزشی ایرانیان، رنگ و بوی بندگی به خود گرفت و دختران نونهال این مجتمع، آغاز فصل عبادت و تکلیف خود را جشن گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مراسم معنوی با هدف ترویج فرهنگ نماز، عفاف و حجاب و با حضور جمعی از مسئولان آموزشی، اولیای دانش‌آموزان و آموزگاران برگزار شد. در این جشن، دخترانی اربیلی که به سن تکلیف رسیده‌اند، با پوشیدن چادر‌های سفید و آراسته، نخستین گام خود را در مسیر بندگی پروردگار متعال برداشتند.

در این آیین، برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای سرود‌های مذهبی، دکلمه‌خوانی با محوریت اهمیت نماز و سخنرانی پیرامون سبک زندگی فاطمی اجرا شد. همچنین دانش‌آموزان با هم‌خوانی عهدنامه‌ای، پیمان بستند که با انجام واجبات و دوری از گناهان، در مسیر تعالی اخلاقی و معنوی گام بردارند.

این جشن در حالی برگزار شد که تقارن آن با روز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، الگوی عملی و کاملی از سبک زندگی اسلامی را در ذهن دانش‌آموزان ترسیم کرد تا با الگوگیری از این دو بزرگوار، مسیر آینده خود را روشن سازند.