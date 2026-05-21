مرکز اطلاعرسانی تغذیه در شیراز راه اندازی شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر بخش تغذیه بالینی بیمارستان پیوند اعضا ابوعلیسینا شیراز، از راهاندازی مرکز اطلاعرسانی واحد تغذیه و رژیم درمانی (NIC) در این مرکز درمانی خبر داد و تأکید کرد که این واحد با هدف پاسخگویی به سوالات تغذیهای بیماران ترخیص شده و عموم مردم، جهت ارتقای سطح سلامت جامعه فعالیت خود را آغاز کرده است.
سید جلیل معصومی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اعلام این خبر اظهار کرد: واحد اطلاعرسانی تغذیه و رژیم درمانی (NIC) بهمنظور رفع چالشها و نیازهای غذایی بیماران پس از ترخیص از بیمارستان طراحی شده است تا این افراد بتوانند توصیهها و پرهیزهای غذایی لازم را بهدرستی دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه خدمات این مرکز تنها محدود به بیماران نیست، افزود: عموم هموطنان نیز میتوانند برای بهرهمندی از دانش کارشناسان تغذیه، از طریق تلفن ثابت با شماره ۰۷۱۳۳۴۴۴۴۵۵ تماس بگیرند و مشاورههای لازم را دریافت کنند.
این متخصص تغذیه بالینی بیان کرد: در صورتی که به دلیل حجم تماسها، امکان برقراری ارتباط مستقیم میسر نشد، متقاضیان میتوانند مشخصات خود شامل نام، نام خانوادگی، بخش بستری (در صورت سابقه بستری)، سوال مورد نظر و شماره تماس خود را بهصورت پیغام ثبت کنند تا کارشناسان ما در اسرع وقت جهت پاسخگویی با آنها تماس بگیرند.
معصومی تأکید کرد که این مرکز هماکنون فعال بوده و آماده ارائه خدمات تخصصی رژیم درمانی به تمامی هموطنان در سراسر کشور است.