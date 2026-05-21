در امتداد همان حماسه و مقاومت پرشکوه روز‌های فتح خرمشهر، امروز نیز جوانان و مردمان مبعوث این سرزمین با الهام از جهاد کبیر و درسی که از مکتب عاشورا و فتح خرمشهر آموخته است، حماسه جنگ رمضان را آفرید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه به مناسبت یوم الله سوم خرداد؛ سالروز آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ»

سوم خرداد، طلوع "فتح مبین" و "بعثت اراده‌ها" در صحیفه انقلاب اسلامی و تجلی "توحید کلمه" در صحنه میدان رزمندگان و مردم با هدایت امام امت و "فتح‌الفتوح عباد صالح خداست"؛ روزی که پس از ۵۷۸ روز اشغال، خون مطهر شهدا با حماسه و ایثار رزمندگان سلحشور و همبستگی و حضور امت مقاوم در هم آمیخت و خرمشهر عزیز، همچون نگینی تابناک بر تارک عزت ملی درخشید.

امام شهید و قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی (اعلی الله مقامه الشریف) این روز را از ایام فراموش‌ناشدنی خوانده‌اند که در تاریخ کشور می‌درخشد؛ نمادی از پیروزی حق بر باطل و نمادی از قدرت الهی و امام راحل و معمار کبیر انقلاب اسلامی (رضوان الله تعالی علیه) آن پیر فرزانه و حکیم الهی، هنگامی که این حماسه عظیم به ثمر نشست، با درسی ماندگار فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد کرد»؛ تا بیاموزیم که هرگاه مؤمنان در مسیر جهاد و مقاومت و ایثار قدم بردارند، قدرت لایزال الهی پشتوانه آنان است و امتی که پشتوانه و ذخیره‌اش ایمان به خدا و باور به وعده نصرت الهی باشد، هرگز شکست‌ناپذیر است.

در امتداد همان حماسه و مقاومت پرشکوه، امروز نیز جوانان و مردمان مبعوث این سرزمین با الهام از جهاد کبیر و درسی که از مکتب عاشورا و فتح خرمشهر آموخته است، حماسه جنگ رمضان را آفرید. نوجوانان، جوانان، زنان و مردان مقاوم این مرز و بوم در میدان و خیابان، یک بار دیگر آئینه «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ» در صحیفه انقلاب اسلامی شدند و اراده‌های مبعوث، شکوه دیگری از مقاومت را در تاریخ این سرزمین رقم زد.

باید دانست، تداوم این مسیر پرافتخار و عزت‌آفرین، جز در سایه هدایت‌های الهی و اتباع امت از امام و توحید کلمه در میدان و خیابان میسر نیست.

توصیه و رهنمود امامان امت همواره بر همبستگی ملی، اتحاد کلمه و ایستادگی در برابر فتنه‌ها و امید به تحقق فتح و نصرت الهی است و این همان رمز معادله فتحی است که در آزادسازی خرمشهر و امروز در جنگ رمضان تجلی یافت.

مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، ضمن تعظیم و تجلیل از مقام شامخ شهدای عزیز به‌ویژه شهدای والامقام جنگ رمضان و صبر جمیل و افتخارآفرین خانواده‌های معظم ایشان، بر ضرورت بیش از پیش پاسداشت روز ملی ایثار، مقاومت و پیروزی تأکید نموده و همگان را به اهتمام شایسته در برگزاری و شرکت باشکوه در آیین‌های بزرگداشت سوم خرداد فرامی‌خواند.

آری، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا، پاسداری از میراث گران‌قدر آنان و تکریم خانواده‌های معظم ایشان، نه فقط یک وظیفه اخلاقی و دینی و انقلابی، که رمز تداوم عزت و سربلندی این ملت بزرگ است. پایداری بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت بی‌چون و چرا از فرامین امام جامعه اسلامی، ضامن عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی است.

خرمشهر را خدا آزاد کرد و ایران اسلامی را نیز با تکیه بر غیرت ایمانی و وحدت ملی بعثت‌گونه امت در سایه رهنمود‌های رهبری حکیم، در برابر هر فتنه و هجمه‌ای محفوظ خواهد داشت. ما با الهام از آن حماسه ماندگار، با پیروی و اطاعت از رهبر معظم انقلاب، در برابر هرگونه تجاوز، تحقیر و تهدید، باصلابت و استوار خواهیم ایستاد.

«خرمشهر‌ها در پیش است» و ملتی که ذخیره و پشتیبانش خداوند است، هرگز از فتح‌های بزرگ نومید نخواهد شد.

یاد و خاطره امام راحل و امام شهید و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت اسلامی را گرامی داشته و از خداوند متعال پیروزی و نصرت امت و رزمندگان سلحشور جبهه حق و مقاومت بر جبهه استکبار جهانی را آرزو میکنیم

وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ

