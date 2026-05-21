پخش زنده
امروز: -
بیست بازیکن به چهارمین اردوی آمادهسازی تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر ایران دعوت شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ از دهم تا شانزدهم تیر به میزبانی ناخون راتچاسیما تایلند برگزار میشود.
در راستای آمادهسازی هرچه بیشتر برای حضور در این رقابتها، چهارمین اردوی تیم نوجوانان دختر ایران از ۳۱ اردیبهشت آغاز و تا ۱۶ خردادماه در کمپ تیمهای ملی والیبال بانوان (چمران) واقع در مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشود.
اسامی ۲۰ بازیکن دعوتشده به این مرحله از اردو به شرح زیر است:
فاطمه شیشهچی، مهسا بهرامی، النا همایونیراد، آیدا باقرنیا، عسل ولیپور، حدیث ارفعرفیعی، ستایش نصر اصفهانی، یکتا کثیری، پریا عرب، ماریا محمدی، تینا سراج، سانیا بحری، نادیا مختومی، تارا شکی، ملینا غفرانی، ثنا نقیپور، فاطمه همایون، سما یحییپور، الینا لطفینیا و تبسم خشگوا.