به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی در سفر به بردسکن در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به برنامه‌ریزی برای تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز و اتاق فکر در سطح شهرستان‌ها گفت: این مجموعه با مشارکت هنرمندان، به منظور شناسایی نیازها و ظرفیت‌های هنری شهرستان و سپس طراحی و پیشنهاد رویدادهای مورد نیاز طی ماه‌های آینده فعال می‌شود. تمرکز این برنامه‌ها نیز بر تئاتر، موسیقی، سرود و هنرهای تجسمی خواهد بود.

محمد هادی خالقی ضمن تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی بومی و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی هر منطقه، پیشنهاد داد در شهرستان‌ها یک هیئت اندیشه‌ورز یا اتاق فکر متشکل از هنرمندان تشکیل شود.

وی توضیح داد که این مجموعه می‌تواند درباره مسائل و نیازهای حوزه هنر در شهرستان، زمینه هم‌اندیشی ایجاد کند و سپس خروجی آن، طراحی و ارائه رویدادهای لازم برای پیشبرد اهداف فرهنگی باشد. به اعتقاد او، چنین ساختاری باعث می‌شود تصمیم‌ها صرفاً بر پایه نگاه کلی و عمومی نباشد و با تکیه بر شناخت هنرمندان از فضای شهرستان، مسیر توسعه هنر مشخص‌تر شود.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان در کنار مسئولان شهرستان برای اجرای برنامه‌ها پای کار خواهد بود و همکاری این مجموعه صرفاً محدود به ارائه ایده نخواهد ماند. بر این اساس، همراهی عملیاتی و پیگیری روند اجرا در دستور کار قرار می‌گیرد تا رویدادهای پیشنهادی به مرحله تحقق برسد.

خالقی با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های متعدد در حوزه‌های هنری، اظهار کرد: در بخش تئاتر، موسیقی، سرود و هنرهای تجسمی برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته تا طی ماه‌های آینده رویدادهای مشخص در این رشته‌ها طراحی و اجرا شود.

به گفته رئیس سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی، هدف اصلی از برگزاری این رویدادها، زمینه‌سازی برای رشد هنرمندان جوان و فراهم کردن فرصت‌هایی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان است. در این چارچوب، کوشش می‌شود استعدادها دیده شوند و ظرفیت‌های موجود در مناطق مختلف، به شکل هدفمند به جریان فعالیت‌های هنری و فرهنگی وارد شود.

با شکل‌گیری اتاق‌های فکر هنری در شهرستان‌ها و تمرکز بر نیازسنجی تخصصی، انتظار می‌رود برنامه‌های فرهنگی دقیق‌تر تنظیم شده و رویدادهای آینده بر اساس ظرفیت‌های بومی هر منطقه توسعه یابد؛ رویدادهایی که مسیر رشد هنرمندان جوان را هموار می‌کند و ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان‌ها را در حوزه‌های تئاتر، موسیقی، سرود و هنرهای تجسمی به نمایش می‌گذارد.