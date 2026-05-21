پخش زنده
امروز: -
نمازگزاران روستای خطیرکلا قائم شهر با حضور در منزل شهید نورعلی حسن زاده از شهدای جنگ رمضان با خانواده این شهید دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نمازگزاران روستای خطیرکلا قائمشهر پس از اقامه نماز مغرب و عشا، با حضور در منزل شهید نورعلی حسنزاده، از شهدای گرانقدرِ نبرد با تجاوز صهیونیستی-آمریکایی، با خانواده این شهید دیدار و گفتگو کردند.
شهید حسن زاده متولد ۱۳۶۱، نهم اسفند ماه امسال در جریان حملات رژیم صهیونیستی آمریکایی در تهران به شهادت رسیده بود و از او دو دختر و یک پسر به یادگار مانده است.
شیرزاد ادهمی