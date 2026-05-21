به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رمان «زخمی و سینه‌خیز»، به نویسندگی هادی خورشاهیان، با فضایی معمایی و عاطفی روایتگر زندگی خانواده‌ای در نیشابور و دلدادگی آنان به زیارت امام رضا (ع) است.

این رمان نوجوان از همان صفحات ابتدایی با فضایی معمایی، ذهن مخاطب را درگیر ماجرایی پرکشش می‌کند و در ادامه، داستان خانواده‌ای صمیمی را به تصویر می‌کشد که ناخواسته درگیر آزمون‌هایی دشوار می‌شوند.

ماجرا‌های کتاب در شهر نیشابور روایت می‌شود و شخصیت‌های داستان، در دل فراز و نشیب‌های زندگی، با مفاهیمی، چون امید، بخشش، توسل و استقامت روبه‌رو می‌شوند. محور اصلی داستان، دلدادگی به امام رضا (ع) و شوق زیارت حرم رضوی است؛ شوقی که شخصیت‌های قصه را حتی «زخمی و سینه‌خیز» به مسیر زیارت می‌کشاند.

راوی داستان، دختری نوجوان به نام «سمیه» است که در مسیر حوادث، از دنیای خیال‌پردازانه کودکی فاصله می‌گیرد و با انتخاب‌هایی سرنوشت‌ساز، به شخصیتی مقاوم و باورمند تبدیل می‌شود.

«زخمی و سینه‌خیز» در قالب رمانی نوجوان، تلاش دارد مفاهیم انسانی و معنوی را در بستری داستانی و ملموس روایت کند؛ روایتی که با نثری روان و احساسی، مخاطب را تا پایان با خود همراه نگه می‌دارد.

این اثر در قطع رقعی، در ۱۱۲ صفحه و با قیمت ۲۰۰ هزار تومان منتشر شده و علاقه‌مندان برای تهیه آن می‌توانند به پایگاه اینترنتی انتشارات به‌نشر به نشانی www.behnashr.ir مراجعه کنند.