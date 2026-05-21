به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، طی روز‌های دوم و سوم خرداد فیلم‌های مستند با موضوع جنگ تحمیلی اول و آزادسازی خرمشهر به نمایش در می‌آید. همچنین در ۲ نشست تجربیات فیلمسازی در ایام جنگ مرور می‌شود.

شنبه ۲ خرداد ساعت ۱۴ فیلم «پل آزادی» تولید سال ۶۱ و ۶۲ ساخته زنده‌یاد مهدی مدنی به نمایش در می‌آید و در ساعت ۱۵:۳۰ نشستی با حضور محمد داودی فیلمبردار این مستند و محمدحسین حقیقی تهیه‌کننده آن برگزار می‌شود.

در روز یکشنبه ۳ خرداد هم ساعت ۱۴ فیلم‌های مستند «خرمشهر» تولید سال ۱۳۶۳ ساخته هوشنگ توکلی، «کربلای ۵» تولید سال ۱۳۶۶ ساخته جواد شمقدری و «بکوبید دهل‌ها» تولید سال ۱۳۶۶ ساخته جمال شورجه نمایش داده می‌شود و ساعت ۱۵:۳۰ نشستی با حضور جواد شمقدری، هوشنگ توکلی و جمال شورجه برگزار می‌شود.

این برنامه با همکاری فیلمخانه ملی ایران و دفتر امور ایثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اجرای کامران ملکی در سالن سیف الله داد سازمان سینمایی برگزار می‌شود.