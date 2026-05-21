پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: توجه جدی به بهره وری میتواند زمینهساز شکوفایی ظرفیتهای عظیم کشور و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در پیامی به مناسبت روز ملی بهرهوری و بهینهسازی مصرف نوشت: روز ملی بهرهوری و بهینهسازی مصرف، فرصتی مغتنم برای بازنگری در شیوه استفاده از منابع، ظرفیتها و توانمندیهای کشور و تأکید بر ضرورت مدیریت کارآمد در مسیر پیشرفت است. در جهان امروز که رقابت اقتصادی و علمی میان کشورها با سرعتی فزاینده در حال گسترش است، بهرهوری به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای رشد، کارآمدی و قدرت ملی شناخته میشود و توجه جدی به آن میتواند زمینهساز شکوفایی ظرفیتهای عظیم کشور و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد.
بهرهوری تنها یک مفهوم اقتصادی نیست، بلکه فرهنگی فراگیر و رویکردی بنیادین در اداره جامعه است که تمامی عرصههای مدیریتی، تولیدی، علمی و اجتماعی را دربرمیگیرد. استفاده صحیح از منابع انسانی، بهکارگیری دانش و فناوریهای نوین، ارتقای مهارت و تخصص نیروی کار، کاهش اتلاف منابع و اصلاح الگوهای مدیریتی از مهمترین مؤلفههایی است که میتواند مسیر حرکت کشور به سوی پیشرفت و تعالی را هموار سازد.
در کنار این موضوع، بهینهسازی مصرف بهویژه در حوزههایی همچون انرژی، آب، منابع طبیعی و سرمایههای عمومی از ضرورتهای اساسی امروز کشور به شمار میآید. ایران اسلامی به لطف برخورداری از ظرفیتهای گسترده انسانی و طبیعی، توانایی آن را دارد که با مدیریت صحیح منابع و تقویت فرهنگ بهرهوری، الگویی موفق از پیشرفت متوازن را رقم بزند. بیتردید اصلاح الگوی مصرف و توجه به استفاده هوشمندانه از امکانات موجود، نقش مهمی در حفظ سرمایههای ملی و تضمین آیندهای روشن برای نسلهای آینده خواهد داشت.
تحقق بهرهوری مطلوب، نیازمند عزم و ارادهای ملی و مشارکت همهجانبه دستگاههای اجرایی، بخشهای تولیدی، مراکز علمی و پژوهشی و همچنین همراهی آحاد مردم است. تقویت روحیه مسئولیتپذیری، توسعه نوآوری و خلاقیت، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و توجه به مدیریت علمی و برنامهمحور میتواند زمینهساز افزایش کارآمدی در تمامی عرصههای کشور باشد.
امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند آن است که فرهنگ بهرهوری به عنوان یک ارزش راهبردی در تمامی سطوح جامعه نهادینه شود؛ فرهنگی که در آن تلاش برای انجام بهتر کارها، استفاده دقیقتر از امکانات و توجه به آیندهنگری در تصمیمگیریها به یک رویکرد عمومی تبدیل گردد. چنین نگاهی میتواند موتور محرک پیشرفت کشور و زمینهساز تحقق اهداف بلند ملی باشد.
اینجانب ضمن گرامیداشت روز ملی بهرهوری و بهینهسازی مصرف، از تلاشهای ارزشمند همه مدیران، کارشناسان، پژوهشگران، کارآفرینان و فعالان حوزه تولید و خدمات که با همت و مسئولیتپذیری در مسیر ارتقای کارآمدی و بهرهگیری بهتر از منابع کشور گام برمیدارند، صمیمانه قدردانی مینمایم. امید است با همدلی، برنامهریزی صحیح و تقویت فرهنگ بهرهوری، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیتهای کشور و حرکت پرشتاب ایران اسلامی در مسیر پیشرفت، آبادانی و تعالی باشیم.