پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: با وجود پنج سال خشکسالی پیاپی و ادامه کمبارشیها در سال آبی جاری، برنامهای برای نوبتبندی آب در تهران نداریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما «علیرضا جزءقاسمی» در سومین مجمع روابط عمومیهای آبفای استان تهران، با اشاره به کاهش ۳۳ درصدی بارندگیهای استان تهران در سال آبی جاری در مقایسه با دوره مشابه درازمدت، افزود: اگرچه بارندگیها در سال آبی جاری از رشد ۲۰ درصدی در مقایسه با سال آبی گذشته برخوردار است، اما به دلیل ادامه پنج سال خشکسالی، منابع تامینکننده آب تهران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
وی با قدردانی از مجموعههایی نظیر شهرداری در همکاری با آبفای تهران برای ارائه خدمات پایدار، همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب و تغییر الگوی رفتار مصرفی را در کاهش ۲۵ لیتری سرانه مصرف آب تهران در سال گذشته بسیار موثر خواند و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این تغییر الگوی رفتاری، ناشی از اقدامهای فرهنگسازی در حوزه روابط عمومی آبفای استان تهران بود که جای قدردانی دارد.
جزءقاسمی اظهار داشت: با وجود ایام سخت دو جنگ تحمیلی اخیر و تداوم کمبارشیها در فلات مرکزی و حوضه آبریز دریاچه نمک، امیدواریم با ادامه بارندگیهای دو ماهه نخست بهار امسال، وضعیت منابع آبی بهویژه سدهای تامینکننده آب تهران بهبود یابد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران یکی از برنامههای مهم پیش روی این شرکت در کنار مدیریت تامین و توزیع را مدیریت مصرف آب نام برد و گفت: مدیریت مصرف اساسیترین رویکرد شرکت در سالجاری محسوب میشود و مجموعه روابط عمومی آبفای استان تهران همچون سال گذشته، نقش بسیار مهمی را در این زمینه برعهده دارد.
وی توجه ویژه به «محلهمحوری» در اصلاح فرهنگ مصرف را با توجه به تاکیدات امام شهید و نیز رییسجمهوری، از برنامههای مهم شرکت آبفای استان تهران در حوه مدیریت مصرف دانست و افزود: یکی از راهکارهای موثر در این زمینه، ترویج استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب است که به طور جدی پیگیری خواهد شد.
جزءقاسمی با اشاره به کارها و اقدامهای خوبی که توسط حوزه روابط عمومی براساس سیاستهای ابلاغی از سوی وزارت نیرو در زمینه فرهنگسازی و مدیریت مصرف انجام شده است، تصریح کرد: حجم و دامنه این فعالیتها باید با رویکرد نوآورانه، تشکیل اتاق فکر، استفاده از نظر تمامی کارشناسان و متخصصان و صاحبنظران و همکاری رسانهها، فضای مجازی، شبکههای اجتماعی و تعاملات چهرهبهچهره با شهروندان بهویژه با رویکرد محلهمحوری گسترش یابد.
وی در این زمینه برگزاری تجمعهای شبانه در میادین اصلی پایتخت و شهرهای استان و ظرفیتهای ایجادشده در قالب پویش «جانفدا» را فرصت مناسبی برای فرهنگسازی و ترویج مصرف بهینه انرژی ازجمله آب برشمرد.
مدیرعامل آبفای استان تهران همچنین با تاکید بر لزوم شفافیت و صداقت با مردم و بیان واقعیتهای آبی به آنان، تصریح کرد: هر زمانی که با شهروندان شفاف و صادقانه صحبت کردهایم، آنان در کنار ما قرار گرفتهاند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری سومین مجمع روابط عمومیهای آبفای استان تهران به خلق فرصتها و ظرفیتهای جدید در زمینه فرهنگسازی منجر شود و مجموعه روابط عمومی همچون سالهای اخیر در کنار بخشهای فنی و بهرهبرداری به مدیریت مصرف آب کمک کند.