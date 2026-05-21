به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن پیام فر با اشاره به آغاز طرح ویژه و محدودِ ساماندهی متقاضیان فاقد انشعاب برق در این دزفول گفت: بر اساس این طرح، همه مالکان املاکی که در مجاورت ترانسفورماتور‌ها و شبکه فشار ضعیف توزیع برق سکونت داشته و تاکنون به دلایل مختلف موفق به دریافت انشعاب دائم یا موقت نشده‌اند، می‌توانند از یک فرصت استثنایی برای استفاده از ساز و کار مناسب استفاده خود از انرژی برق بهره‌مند شوند.

وی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته و اخذ مجوز‌های لازم، این دسته از شهروندان می‌توانند در قالب طرحی با زمان محدود و رعایت شرایط مقتضی، نسبت به نصب «شمارشگر و شمارنده» اقدام کرده و بدین ترتیب از ردیف مصرف‌کنندگان غیرمجاز خارج شوند.

پیام فر با تأکید بر محدودیت زمانی این طرح، از واجدین شرایط دعوت کرد تا در اسرع وقت جهت تشکیل پرونده و بهره‌مندی از این امکان به واحد هماهنگی و نصب شمارشگر و شمارنده مستقر در ساختمان مرکزی مدیریت توزیع نیروی برق دزفول (واقع در کوی سوم شعبان، مقابل پایگاه هوایی چهارم شکاری دزفول) مراجعه کنند.

مدیر توزیع برق دزفول می‌گوید: با توجه به نزدیک شدن به فصل پرباری شبکه و ضرورت مدیریت ناترازی انرژی، این طرح یک فرصت طلایی برای قانونمند کردن مصرف انرژی بوده و بدیهی است پس از اتمام مهلت تعیین شده، با افرادی که همچنان به صورت غیرمجاز از شبکه برق استفاده می‌کنند، در راستای صیانت از حقوق شهروندی و پایداری شبکه، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.»

وی از شهروندان خواست با استفاده از این فرصت، ضمن کمک به پایداری شبکه برق در ایام اوج مصرف، از تبعات حقوقی و قضایی استفاده غیرمجاز پیشگیری کنند.