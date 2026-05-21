مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی گفت:شهرستان بناب جزو مناطق پیشرو است که در آن صف انتظار واگذاری زمین جوانی جمعیت به صفر رسیده است.

صف انتظار واگذاری زمین جوانی جمعیت در بناب به صفر رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، لیلا بنام با حضور در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهرستان بناب گفت:این شهرستان جزو مناطق پیشرو است که در آن صف انتظار واگذاری زمین به صفر رسیده و سیاست‌های تشویقی دولت به صورت ۱۰۰ درصدی اجرا شده است این موفقیت باید به عنوان یک الگوی مدیریتی در استان تعمیم یابد.

وی همچنین در نشستی با فرماندار بناب بر ضرورت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت بانوان توانمند در بدنه مدیریتی شهرستان تاکید کرد و با اشاره به شایستگی‌های تخصصی زنان، ارتقای سهم بانوان در پست‌های مدیریتی و تصمیم‌ساز شهرستان را گامی بلند در جهت توسعه متوازن و تحقق عدالت جنسیتی برشمرد.