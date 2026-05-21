جلسات آموزش تئوری و میدانی برنامه عملیاتی حمل و نقل ترددی و نحوه استفاده از سامانه «حج من» با حضور مدیران کاروانها و مجموعههای حج تمتع برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این برنامه آموزشی، مدیران کاروانها و مجموعههایی که در عملیات انتقال زائران در ایام تشریق مشارکت دارند، ضمن آشنایی با روند اجرایی حمل و نقل ترددی، مسیرهای انتقال زائران از هتلها تا مشاعر مقدسه بهویژه عرفات و منا را به صورت میدانی تمرین و ارزیابی کردند.
در این جلسات، جزئیات فرآیند جابجایی زائران، زمانبندی حرکت ناوگان، نحوه مدیریت جمعیت، هماهنگیهای میدانی و همچنین ظرفیتهای سامانه «حج من» برای تسهیل خدماترسانی و اطلاعرسانی به مدیران و زائران تشریح شد.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، تمامی حجاج کشورمان در ایام تشریق از طریق حمل و نقل ترددی به مشاعر مقدسه منتقل خواهند شد؛ عملیاتی گسترده و منظم که از مهمترین بخشهای اجرایی موسم حج به شمار میرود.
حمل و نقل ترددی یکی از عظیمترین و پیچیدهترین عملیاتهای جابجایی زائران در حج است که طی آن صدها دستگاه اتوبوس در بازه زمانی مشخص، مسئولیت انتقال حجاج میان محل اسکان و سرزمینهای عرفات و منا را برعهده دارند تا این فرآیند با نظم، ایمنی و سرعت مطلوب انجام شود.