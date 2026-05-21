به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش در نشست ائتلاف نماد و آیین تجلیل از مشاوران شهرستان میناب، با تأکید بر نقش کلیدی مشاوران در مدیریت پیامدهای روانی بحرانها، بر ضرورت تمرکز بر مداخلات تخصصی، اثربخشی خدمات مشاورهای و توجه به سلامت روان مشاوران تأکید کرد.
ابراهیمی از تلاشهای مشاوران و مجموعه آموزش و پرورش استان هرمزگان به ویژه همکاران شهرستان میناب در ارائه خدمات تخصصی به دانشآموزان و خانوادهها قدردانی کرد.
وی با اشاره به شرایط دشوار پس از حادثه تلخ اخیر در میناب اظهار کرد: در چنین شرایطی نقش مشاوران و متخصصان حوزه سلامت روان بسیار تعیینکننده است و حضور مسئولانه و دلسوزانه شما در کنار دانشآموزان و خانوادههای آسیبدیده نشاندهنده تعهد حرفهای و انسانی مشاوران آموزش و پرورش است.
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت اثربخشی خدمات مشاورهای گفت: در حوزه مداخلات روانی و تربیتی، صرف ارائه آمار و گزارش ملاک موفقیت نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد تأثیر واقعی خدمات مشاورهای بر بهبود وضعیت روانی دانشآموزان و خانوادههاست. مداخلات باید به گونهای طراحی و اجرا شود که بازگشت دانشآموزان به آرامش روانی و مسیر طبیعی زندگی را تسهیل کند.
وی با اشاره به تجربههای کشور در حوزه مداخله در بحران افزود: آموزش و پرورش در سالهای گذشته تجربیات ارزشمندی در مدیریت بحرانهای روانی و اجتماعی کسب کرده است، اما همچنان تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم و لازم است خدمات تخصصی مشاورهای به صورت مستمر و هدفمند ادامه یابد تا خانوادهها و بازماندگان از حمایتهای لازم برخوردار شوند.
ابراهیمی همچنین به فشارهای روانی وارد شده بر مشاوران در چنین شرایطی اشاره کرد و گفت: فعالیت در حوزه مداخلات بحران با استهلاک روانی بالایی همراه است و ضروری است سلامت روان مشاوران نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتوانند با توان و انگیزه بیشتر به ارائه خدمات ادامه دهند.
وی در ادامه با اشاره به نقش برنامه ملی نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تصریح کرد: اجرای دقیق و منسجم این برنامه با همکاری دستگاههای عضو ائتلاف نماد میتواند زمینه شناسایی بهموقع آسیبها و ارائه مداخلات تخصصی را فراهم کند.
مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه شهرستان میناب از مناطق هدف در حوزه آسیبهای اجتماعی محسوب میشود، خاطرنشان کرد: بر اساس شاخصهای موجود، این منطقه نیازمند برنامهریزی بلندمدت، آسیبشناسی دقیق و اجرای برنامههای پیشگیرانه در حوزههایی مانند تعارضات خانوادگی، خودآسیبرسانی و سایر آسیبهای اجتماعی است.
وی تأکید کرد: با حمایتهای وزارت آموزش و پرورش و همافزایی دستگاههای عضو ائتلاف نماد، میتوان با تقویت خدمات مشاورهای و برنامههای پیشگیرانه، گامهای مؤثری در جهت ارتقای سلامت روان دانشآموزان و کاهش آسیبهای اجتماعی در میناب برداشت.
در پایان این نشست از مشاوران فعال شهرستان میناب به پاس تلاشهای آنان در ارائه خدمات مشاورهای و همراهی با دانشآموزان و خانوادهها تجلیل شد.