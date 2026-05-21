رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از شروع فصل زایمان حیات وحش در این منطقه خبر داد و گفت: طبیعت‌گردان در صورت مشاهده نوزاد حیوانات، از نزدیک شدن، دست زدن یا جابجایی آنها خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نقی میرزا کریمی افزود: حیات وحش برای تعلیف و خوردن غذا ،مدت کوتاهی نوزاد خود را رها می کنند، در این حال برخی گردشگران حین طبیعت گردی با مشاهده چنین صحنه ای به گمان اینکه نوزاد حیوانات گم شده ، آنها را همراه خود به پائین می آورند و تحویل محیط بانان می دهند.

به گفته او پس از اینکه نوزاد حیوانات از مادر جدا می شود و دست انسان به آنها می خورد ، بازگشت به طبیعت امکانپذیر نیست و مادر دیگر نوزاد خود را نمی پذیرد و محیط بانان ناچارند به سختی با شیردادن آنها را بزرگ کنند و برخی اوقات ممکن است زنده هم نمانند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند یادآور شد: پس از شروع فصل زایمان حیات وحش در زیستگاههای طبیعی از اواخر اردیبهشت ، ابتدا در مناطق گرمسیری جنوب شهرستان دماوند و سپس در ارتفاعات بالادست، شاهد زادآوری گونه های پرجمعیت حیوانات مانند کل و بز و قوچ و میش هستیم.