به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان با بیان اینکه روزانه مرغ منجمد تنطیم بازار بین عاملان توزیع می‌شود گفت: با اجرای طرح مرغ قراردادی توسط وزارت جهاد کشاورزی، مرغ منجمد با قیمت هر کیلو ۲۵۳ هزار تومان در همه فروشگاه‌های استان توزیع می‌شود.

جهان آرا با بیان اینکه این طرح تا زمان ثبت و تنظیم بازار ادامه دارد افزود: مردم خیالشان راحت باشد هم اکنون ۲۳۰ تن مرغ منجمد در انبار‌های استان ذخیره شده است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تاکید کرد: فروشگاه‌ها و مراکز عرضه موظف هستند قیمت مصوب مرغ و نحوه توزیع را از طریق نصب پلاکارد و اطلاع‌رسانی شفاف در محل مناسب و قابل رؤیت برای عموم اعلام کنند.

وی ادامه داد: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون ۶۵۰ تن مرغ منجمد در بازار استان توزیع شده است.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار رسانه ملی با بیان اینکه آمار و ارقام درباره سرانه مصرف مرغ دقیق نیست، تاکید کرد؛ برای ثبات نسبی در بازار، هر ماه باید دستکم ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در کشور انجام شود.

روح الله زحمتکش، سرپرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی هم با اشاره به روند کاهشی جوجه ریزی پس از حذف ارز ترجیحی گفت: کاهش جوجه ریزی ابتدا در اسفند و سپس با حجم بیشتری در فروردین رخ داد و در نتیجه، محصولی که در پایان دوره به بازار عرضه شد، کمتر از نیاز مصرفی جامعه بود و باعث افزایش قیمت شد.

حسین مهدی‌زاده، رئیس کارگروه دام و طیور اتاق بازرگانی، حذف ارز ترجیحی و چند برابر شدن قیمت نهاده‌ها را عامل کاهش جوجه ریزی خواند و گفت: گرانی‌های اخیر مرغ و تخم‌مرغ هیچ ارتباطی با جنگ یا محاصره ندارد و تنها نتیجه حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه گذشته است.

با توزیع مرغ منجمد انتظار می‌رود که بازار کنترل شود و تا ۱۰ تا ۱۵ روز آینده نیز، محصول جوجه ریزی اردیبهشت وارد بازار شده و انتظار می‌رود که تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.







