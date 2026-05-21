به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت دومین سالگرد شهادت شهید رئیسی و شهدای خدمت پیامی صادر کرد. در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دومین سالگرد پرواز ابدی شهدای خدمت، رئیس‌جمهور شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی و همراهان شهید ایشان و به‌ویژه آیت‌الله سیدمحمدعلی آل‌هاشم را گرامی داشته و به روان پاک این خادمان صادق ملت ایران درود می‌فرستیم. این مناسبت، فرصتی است برای تأمل در منش و مکتب مسئولیت‌پذیری آن شهیدان والامقام؛ انسان‌هایی که با اخلاص، ساده‌زیستی و روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر، همه وجود خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای ایران اسلامی کردند و تا آخرین لحظه عمر، در مسیر گره‌گشایی از مشکلات کشور استوار ماندند.

شهید رئیسی و همراهانش نماد مردم‌داری، دیپلماسی فعال و خدمات بی‌منت بودند. نام و یاد این عزیزان، الگویی روشن برای همه مسئولان و خدمتگزاران این مرز و بوم است؛ الگویی که به ما یادآوری می‌کند مسئولیت در نظام اسلامی، فرصتی برای خدمت صادقانه و تلاش بی‌وقفه برای پیشرفت و سربلندی ایران است. در شرایط کنونی که ملت بزرگ ایران در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاده است، وظیفه تمامی مدیران و مسئولان سنگین‌تر از گذشته شده است.

روحشان شاد، یادشان گرامی و راهشان پررهرو باد.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی