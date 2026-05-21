پخش زنده
امروز: -
کارکرد مهم زبان در مواجهه با جنگ، شکلدهی ادبیات جنگ است؛ تا نبرد را برای انسان تحمل پذیرتر کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا ترکی، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان، با اشاره به جنگ های تحمیلی آمریکایی و صهیونیستی اخیر علیه کشورمان و جنگهای پیشین و فعلی در جهان، به کارکرد زبان و ادبیات در این مواقع پرداخت و گفت: زبان و ادبیات نقشی اساسی در قابلتحمل کردن رنج و خشونت جنگ برای انسان ایفا می کنند.
محمدرضا ترکی گفت: بررسی تاریخ بشر نشان میدهد که نزاع و درگیری، از آغاز آفرینش انسان وجود داشته و تا امروز ادامه یافته است. روایت نخستین قتل در تاریخ، یعنی ماجرای هابیل و قابیل، نمادی از شکلگیری بذر جنگ و خشونت در زندگی انسانهاست؛ بذری که در طول قرنها، در قالب جنگها و نبردهای گوناگون تداوم یافته است.
این پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی گفت: اگرچه جنگ همواره مفهومی تلخ، خشن و نفرتبرانگیز داشته، اما نگاه تاریخی نشان میدهد بسیاری از ملتها پس از عبور از بحرانها و جنگها، به پیشرفتهای علمی، تمدنی و اجتماعی دست یافتهاند.
دکتر ترکی افزود: به باور برخی تحلیلگران، جوامع گاه همانند ققنوسی که از دل آتش برمیخیزد، از دل ویرانیها مسیر تازهای برای رشد و تحول پیدا میکنند.
محمدرضا ترکی گفت: کنار جنگ، زبان نیز از ابتدای پیدایش بشر حضوری دائم داشته است. انسان به عنوان «حیوان ناطق» همواره از زبان برای بیان احساسات، انتقال تجربهها و تفسیر رویدادها استفاده کرده و این دو پدیده، یعنی جنگ و زبان، از آغاز تاکنون رابطهای تنگاتنگ با یکدیگر داشتهاند.
این استاد دانشگاه گفت: کارکرد مهم زبان در مواجهه با جنگ، شکلدهی به ادبیات جنگ است؛ ادبیاتی که میتواند خشونت، تلخی و رنج ناشی از نبرد را برای انسان قابلتحملتر کند؛ زیرا انسانها در مواجهه با فجایع جنگ، به ادبیات و روایت پناه میبرند تا بتوانند با واقعیتهای دشوار آن کنار بیایند و تجربههای تلخ را معنا کنند.