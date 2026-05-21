مدیر توزیع نیروی برق شهرستان جهرم از اجرای پنج طرح رفع افت ولتاژ در این شهرستان در بازه زمانی کمتر از دو ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،محمد اکوان گفت: توزیع نیروی برق استان فارس با صرف اعتباری افزون بر ۲۰ میلیارد تومان به مرحله اجرا رسیده است.
او ادامه داد: در دو سال اخیر، بیش از ۷۰ طرح رفع افت ولتاژ همراه با اجرای شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و نصب ترانسفورماتور، با هدف رفاه حال شهروندان و با صرف اعتباری افزون بر ۱۴۰ میلیارد تومان نصب و راه اندازی شده است.
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان جهرم در پایان بیان کرد: آدرسهای محل نصب پستهای جدید در شهرستان جهرم کوچه ۶۰ و ۶۴ بلوار رهبری، کوچه ۸ البرز، منطقه تردنه و سابات بلند است.