به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،محمد اکوان گفت: توزیع نیروی برق استان فارس با صرف اعتباری افزون بر ۲۰ میلیارد تومان به مرحله اجرا رسیده است.

او ادامه داد: در دو سال اخیر، بیش از ۷۰ طرح رفع افت ولتاژ همراه با اجرای شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و نصب ترانسفورماتور، با هدف رفاه حال شهروندان و با صرف اعتباری افزون بر ۱۴۰ میلیارد تومان نصب و راه اندازی شده است.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان جهرم در پایان بیان کرد: آدرس‌های محل نصب پست‌های جدید در شهرستان جهرم کوچه ۶۰ و ۶۴ بلوار رهبری، کوچه ۸ البرز، منطقه تردنه و سابات بلند است.