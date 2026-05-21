به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اکرم فداکار با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در روستا‌ها به منظور کاهش شکاف دیجیتالی و سهولت در زندگی و کسب و کار روستاییان مخصوصا برای دریافت خدمات دولت هوشمند، بانکداری الکترونیک و آموزش مجازی، از اتصال روستای هارونی بخش بهمن، دهستان اسفندار شهرستان ابرکوه به اینترنت پرسرعت نسل چهارم خبر داد.

وی گفت: برای بهبود کیفیت دسترسی ساکنین روستای هارونی بخش بهمن با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ نفر (۱۵۰ خانوار) به اینترنت پرسرعت همراه، نیاز به ایجاد سایت تلفن همراه به نسل ۲G و ۴G با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) برنامه ریزی و توسط اپراتور همراه اول اجرا شد تا مردم و مشاغل فعال در این منطقه در هفته ارتباطات، به زیرساخت مناسب برای دریافت خدمات فناوری اطلاعات دسترسی داشته و طعم شیرین فناوری را بچشند.

نماینده ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان یزد، تکمیل پوشش و توسعه ارتباطات روستایی را از اولویت‌های وزارت ارتباطات برای کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت اجتماعی عنوان کرد.