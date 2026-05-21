پنج نماینده ایران در دومین روز از رقابتهای قهرمانی تکواندو آسیا ۲۰۲۶، به دیدار حریفان میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین روز از بیست و هفتمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا فردا جمعه یکم خرداد ماه با برگزاری مبارزات اوزان ۵۸- و ۷۴- کیلوگرم مزدان، ۴۹- و ۷۳- کیلوگرم بانوان برگزار خواهد شد که ۵ تکواندوکار کشورمان به مصاف رقبای خود میروند.
برنامه دیدارهای نمایندگان ایران به شرح ذیل است:
وزن ۵۸- کیلوگرم/ ابوالفضل زندی
نماینده ایران ابتدا استراحت میکند سپس با برنده دیدار نمایندگان نپال و امارات پیکار میکند. سمت جدول زندی، نمایندگان اردن، کامبوج، تاجیکستان و قزاقستان حاضر هستند. در این وزن ۳۱ تکواندوکار حاضر هستند.
وزن ۷۴- کیلوگرم/ رادین زینالی و امیرسینا بختیاری
رادین زینالی با حضور ۱۷ تکواندوکار ابتدا با «کانگ ایون سئو» از کره جنوبی دیدار میکند و در صورت پیروزی با برنده دیدار هنگ کنگ و چین مبارزه خواهد کرد. در سمت دیگر جدول امیرسینا بختیاری که به دعوت اتحادیه تکواندو آسیا در این رویداد است؛ قرار دارد. وی ابتدا با «دنگ فام» از ویتنام دیدار میکند و در صورت پیروزی با برنده دیدار فیلیپین و «طارق حمدی» نایب قهرمان المپیک توکیو در رشته کاراته که به تکواندو آمده است؛ دیدار خواهد کرد.
وزن ۴۹- کیلوگرم/ مهلا مومن زاده
مومن زاده ابتدا با حضور ۲۲ تکواندوکار مقابل «کیژا مان گین» از فیلیپین پیکار میکند و در صورت پیروزی با برنده دیدار کامبوج و تیمور شرقی یا «جینگ یو ما» چین دیدار خواهد کرد.
وزن ۷۳- کیلوگرم/ باران نعمتی
نعمتی با حضور ۱۴ تکواندوکار در دیدار اول «جی سون» حریف عنواندار چینی دیدار میکند. وی در صورت برتری به دیدار با برنده مبارزه دو نماینده از کره جنوبی میرود. «هیوریم هونگ» و «دو هی یون» دو چهره کرهجنوبی از نفرات صاحب نام این وزن هستند که پس از درخشش رده سنی نوجوانان به رده سنی بزرگسالان آمدهاند.