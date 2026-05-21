به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ الهام نجفی گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی آسمان امروز اغلب مناطق استان قسمتی ابری خواهد بود و سرعت وزش باد به حد نسبتا شدید خواهد رسید.

وی با بیان اینکه بارش‌های پراکنده باران و رعد و برق نیز در برخی مناطق استان انتظار می‌رود، افزود: فعالیت این سامانه تا پایان این هفته با شدت و ضعف ادامه دارد.

نجفی گفت: با توجه به ماهیت بارش‌های همرفتی فصل بهار احتمال آبگرفتکی معابر و جاری شدن روان آب به شکل محلی و محدود دور از انتظار نیست که بر همین اساس هشدار هواشناسی رنگ زرد صادر شده است و تا اواخر روز جمعه اعتبار دارد.

وی ادامه داد: هم استانی‌ها تا حد امکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها تردد و توقف نکنند و به دلیل وقوع رعد و برق در ارتفاعات حضور نداشته باشند.

نجفی گفت: دمای هوا نیز طی روز‌های آینده تغییرات محسوسی ندارد و هوای خنک همچنان در استان مستقر است.