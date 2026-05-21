برگزاری هشتادمین موج اجتماع مردم رباط سنگ تربت حیدریه
هشتادمین شب از برنامه اجتماع مردم شهیدپرور رباط سنگ در قالب تجمعات حرکت خودرویی و اجتماعات مردمی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، این مراسم همزمان با دومین سالگرد شهادت شهید حضرت آیتالله رئیسی و سایر شهدای خدمت، شامگاه گذشته از مقابل مسجد امام سجاد علیه السلام شهر رباط،سنگ تا محل گلزار شهدای این شهر برگزار شد.
این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم ، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و اعضای پایگاه های بسیج بخش برگزارو حاضران در فضایی معنوی، یاد و خاطره شهدای خدمت را گرامی داشتند.
مداحی و سوگواری از بخشهای اصلی این مراسم بود که با استقبال و همراهی مردم شهیدپرور رباط سنگ همراه شد .
