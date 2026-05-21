به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، این مراسم همزمان با دومین سالگرد شهادت شهید حضرت آیت‌الله رئیسی و سایر شهدای خدمت، شامگاه گذشته از مقابل مسجد امام سجاد علیه السلام شهر رباط،سنگ تا محل گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم ، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و اعضای پایگاه های بسیج بخش برگزارو حاضران در فضایی معنوی، یاد و خاطره شهدای خدمت را گرامی داشتند.

مداحی و سوگواری از بخش‌های اصلی این مراسم بود که با استقبال و همراهی مردم شهیدپرور رباط سنگ همراه شد .