به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمهدی ناظمی، سخنگوی پویش «جان ایران»، در گفتگو با شبکه خبر، این پویش را نه یک سازمان دولتی، بلکه یک «جهاد برای زندگی» دانست.

وی با اشاره به ضرورت حفظ سبک زندگی ایرانی-اسلامی در شرایط جنگیِ جمعیتی، تأکید کرد: «هدف ما این است که گسترش خانواده‌های شخصی، به تقویت خانواده بزرگ ایران و ایجاد سد مستحکمی در برابر نابودی نسل منجر شود.»

شبکه‌سازی افقی؛ از مساجد تا مواکب محلات

سخنگوی پویش «جان ایران» با تبیین سازوکار اجرایی این شبکه، تصریح کرد: «بسیاری از تشکل‌های مردمی هم‌اکنون آماده خدمت‌رسانی هستند و پویش جان ایران بستری عملیاتی برای هماهنگی آن‌ها فراهم می‌کند. ما به دنبال ایجاد یک شبکه افقی و منعطف در سراسر کشور هستیم که در آن مردم به یکدیگر مشاوره، حمایت‌های مادی و پشتیبانی‌های علمی ارائه دهند.»

ناظمی در خصوص نقش نهادهای حکومتی در این فرآیند افزود: «اطلاعات مربوط به نیازها و توانمندی‌های محلی از طریق مساجد و تشکل‌های مردمی مدیریت خواهد شد. انتظار ما این است که نهادهای مسئول، کمک‌های خود را از طریق این شبکه ساختارمند و مردمی توزیع کنند تا بهره‌وری و اثرگذاریِ اقدامات به حداکثر برسد.»

مسیر عضویت و فعالیت

بنابر اعلام سخنگوی پویش «جان ایران»، این پویش با تکیه بر ظرفیت هزاران تشکل فعال حوزه خانواده، در حال گسترش است. هم‌وطنانی که قصد مشارکت در این حرکت مردمی را دارند، می‌توانند به‌زودی از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی صداوسیما، فضای مجازی و پیامک‌های سراسری، اطلاعات لازم برای پیوستن به این شبکه را دریافت کنند.