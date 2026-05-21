، حساب فدراسیون دوچرخهسواری پس از تسویه کامل بدهی مربوط به حادثهای که ۱۷ سال پیش رخ داده بود از مسدودیت خارج شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این پرونده به ۱۶ سال پیش برمیگردد که یک رکابزن در حین تمرین با یک کامیون پارکشده تصادف کرد و دچار قطع نخاع شد. این پرونده سالها درگیر مراحل حقوقی بود و در نهایت با توجه به اینکه هیأت دوچرخهسواری خوزستان این مبلغ را پرداخت نکرد، فدراسیون به عنوان مسئول مرتبط با این هیأت، موظف به پرداخت این غرامت شد.
فدراسیون دوچرخهسواری از دیماه سال گذشته، درگیر این پرونده بود و در هفته جاری، کل مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان که تعیین شده بود، به طور کامل پرداخت شد و با تسویه آخرین بخش این بدهی، محدودیتهای مالی و حقوقی فدراسیون دوچرخهسواری به پایان رسید.