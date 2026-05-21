با هدف جلوگیری از خام فروشی محصولات باغی و کشاورزی، شهرک زنجیره‌ای غذایی و پایانه صادراتی در نهاوند راه اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور در بررسی مشکلات حوزه کشاورزی نهاوند با بیان این مطلب گفت: شهرستان نهاوند به لحاظ تولید بیش از هزاران نوع محصولات کشاورزی و باغی متاسفانه از کمبود و نبود صنایع تبدیلی رنج می برد.

پیمان اسکندری افزود: به منظور کمک به اقتصاد کشاورزی و جلوگیری از خام فروشی محصولات کشاورزی شهرک زنجیره‌ای غذایی و پایانه صادراتی در نهاوند ساخته می شود.

او تأکید کرد: این شهرک سالانه تا ۲ میلیون‌تن انواع محصولات کشاورزی و باغی را فرآوری و آماده ارسال به دیگر مناطق می کند.