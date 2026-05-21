آیین بزرگداشت آیت الله رئیسی و شهدای خدمت و مجاهد نستوه آذربایجان حجت الاسلام والمسلمین حسنی در ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین بزرگداشت شهدای خدمت و سید الشهدای خدمت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و سالروز رحلت مجاهد نستوه آذربایجان حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا حسنی در محل گلزار شهدای باغ رضوان ارومیه برگزار شد.

در این آیین حاضران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و سید الشهدای خدمت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و مجاهد نستوه آذربایجان حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا حسنی بر ادامه دادن راه پر افتخار این مجاهدان تاکید کردند.

مردم حاضر در این آیین روحیه ایستادگی و مقاومت، ولایتمداری و خدمت به مردم را از جمله ویژگی‌ها و خصائص مشترک سید الشهدای خدمت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و مجاهد نستوه آذربایجان حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا حسنی دانستند.

مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا حسنی نماینده سابق و فقید ولی فقیه در آذربایجان‌غربی و امام‌جمعه ارومیه و مجاهد نستوه آذربایجان در ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ جان به جان آفرین داد و در جوار مزار ملکوتی شهدای باغ رضوان ارومیه آرام گرفت.

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، شهید آیت الله ابراهیم رئیسی، هشتمین رئیس‌جمهور ایران، همراه با یاران فداکارش در مسیر خدمت به مردم، بر اثر سانحه هوایی در منطقه ورزقان به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.