معاون عمرانی استاندار لرستان از پرداخت ۱۰۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات اسکان موقت به آسیبدیدگان از جنگ در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهدی مجیدی با اشاره به پرداخت ۱۰۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن در استان گفت: از مجموع ۱۸۲ نفر آسیبدیده از جنگ، تاکنون ۱۶۹ نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند.
وی افزود: این تعداد معادل ۹۲ درصد کل افراد واجد شرایط است و مابقی نیز در دست اقدام هستند.
معاون استاندار لرستان با اشاره به توزیع شهرستانی ودیعه مسکن افزود: شهرهای خرمآباد و بروجرد هر کدام با ۴۸ نفر بیشترین آمار دریافتکنندگان را دارند.
مجیدی بیان کرد: پس از آن به ترتیب در شهرستان دورود ۲۵ نفر، سلسله ۲۲ نفر، پلدختر ۱۲ نفر، کوهدشت ۹ نفر و نورآباد ۵ نفر از این تسهیلات بهرهمند شدند.
وی تأکید کرد: روند حمایت از آسیبدیدگان جنگ ادامه دارد و هیچیک از افراد باقیمانده بدون پوشش حمایتی نخواهند ماند.