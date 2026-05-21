امام شهید سیدعلی حسینی خامنهای بهعنوان شهید شاخص سال معرفی و لبیک یا خامنهای بهعنوان شعار سال ۱۴۰۵ راهیان نور اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ یکصد و چهل و ششمین جلسه شورای سیاستگذاری راهیان نور کشور با حضور سردار بسیجی بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت و رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور برگزار شد.
در این مراسم که اعضاء شورا و نمایندگان وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای کشوری و لشکری در حوزه راهیان نور حضور داشتند، شهید شاخص سال معرفی و شعار سال راهیان نور ۱۴۰۵ رونمایی و ابلاغ شد.
بر اساس این گزارش، امام شهید «سیدعلی حسینی خامنهای» بهعنوان شهید شاخص سال معرفی و «لبیک یا خامنهای» بهعنوان شعار سال ۱۴۰۵ راهیان نور اعلام شد.