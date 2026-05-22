به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین ناحیه مقاومت بسیج لنجان از آموزش ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در قالب طرح ارتقای توان رزمی و دفاعی خبر داد.

سرهنگ علیرضا براتی با بیان اینکه این دوره‌ها با هدف افزایش آمادگی و ارتقای مهارت‌های دفاعی برگزار شده است، گفت: در این برنامه‌ها، شرکت‌کنندگان با سلاح‌های سبک و سنگین آشنا شدند و آموزش‌های لازم را در این زمینه فرا گرفتند.

وی افزود: این دوره‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و با استقبال خوب مردم برگزار شد و تداوم آن نیز در دستور کار قرار دارد.

براتی همچنین تأکید کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در افزایش آمادگی دفاعی و تقویت بنیه رزمی اقشار مختلف جامعه دارد.