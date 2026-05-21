عملیات آماده‌سازی سایت ۱۰۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در لردگان با حضور مسئولان استانی و ملی آغاز شد. این طرح که بزرگ‌ترین طرح نهضت ملی مسکن بعد از انقلاب در لردگان محسوب می‌شود، با هدف تأمین مسکن زوج‌های جوان و اقشار محروم در زمینی به مساحت ۲۵ هکتار اجرا خواهد شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، سید احسان حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری، از کلنگ‌زنی عملیات آماده‌سازی سایت ۱۰۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در شهرستان لردگان خبر داد.

حسینی گفت: این طرح که بزرگ‌ترین طرح نهضت ملی مسکن پس از انقلاب اسلامی در این شهرستان به شمار می‌رود، در زمینی به مساحت ۲۵ هکتار اجرا می‌شود و ظرفیت جانمایی حدود ۲۰۰۰ واحد مسکونی را دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به متقاضیان واجد شرایط که سال‌ها در صف انتظار بوده‌اند، اعلام کرد که فاز اول این طرح شامل ۱۰۰۰ واحد مسکونی است که بخشی از آن به متقاضیان طرح جوانی جمعیت اختصاص می‌یابد.

وی همچنین از پیگیری برای تأمین ۱۹ هکتار زمین دیگر در مجاورت فاز اول خبر داد تا بتوان یک هزار و ۲۰۰ واحد دیگر نیز احداث کرد.

این ۱۰۰۰ واحد در قالب گروه‌های ساخت ۳ نفره (برای متقاضیان نهضت ملی مسکن با متراژ تقریبی ۱۷۱ مترمربع برای هر پلاک) و گروه‌های ۲ نفره (برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت با متراژ تقریبی ۲۰۰ مترمربع برای هر پلاک) واگذار خواهد شد.

گروه‌بندی توسط خود متقاضیان انجام شده و پس از آماده‌سازی قطعات، قرعه‌کشی پلاک‌ها صورت می‌گیرد.

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این مراسم، بر اجرای فاز نخست طرح با حدود ۳۰۰ واحد برای مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با تأمین زمین‌های جدید، زمینه اجرای فازهای بعدی و پاسخگویی به سایر متقاضیان نیز فراهم شود.