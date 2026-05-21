پخش زنده
امروز: -
برای بهرهمندی ۴۰ درصد دانشآموزان استان از برنامههای اوقات فراغت تابستان برنامه ریزی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: مسئولان آموزشوپرورش در تلاشند تا با تقویت و توسعه پایگاههای تابستانی و برنامههای متنوع فرهنگی، ورزشی و مهارتی، مشارکت دانشآموزان در برنامههای اوقات فراغت را افزایش دهند تا در نهایت ۴۰ درصد دانشآموزان از این فرصتها بهرهمند شوند.
محمدرضا نظریان با اشاره به اهمیت برنامههای تابستانی برای دانشآموزان افزود: با توجه به استقبال خوب دانشآموزان و خانوادهها از این برنامهها، تصمیم بر این است که بحث اوقات فراغت دانشآموزان را بیشتر در مدارس پیگیری کنیم.
وی گفت: در این جلسه، مباحث مربوط به کیفیتبخشی آموزش در دورههای مختلف تحصیلی، سلامت و و تندرستی دانشآموزان، و همچنین چالشهای پیش روی دورههای متوسطه حرفهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.