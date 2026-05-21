به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دهمین فرزند یک مادر دهه شصتی، محمدحسین نام گرفت.

خانواده حسینی ساکن روستای قره کهریز شهرستان خمین در استان مرکزی، صاحب دهمین فرزند خود شدند و او را محمد حسین نام نهادند.

فرزندی که در زمان ضبط گزارش ۱۲ روزه بود و اکنون در مسیر نیم ماهگی است.

آقای حسینی با بیان اینکه عاشق همه فرزندان خود است، گفت: با تولد این نوزاد، دارای هشت دختر و دو پسر شده است.

او با بیان اینکه تلاش می‌کند به همسرش در نگهداری از کوکان کمک کند، گفت: هیچ شیرینی‌ای به اندازه لبخند فرزندانش در جهان برای او وجود ندارد.

مادر این فرزندان هم با بیان اینکه با اینکه مستاجر هستند، گفت: همه تلاش آنها برای ایجاد زندگی راحت برای فرزندان است.

او می‌گوید دختر بزرگش ازدواج کرده و دو دختر دیگرش در آستانه ازدواج هستند که امیدوار است بتواند جهیزیه خوبی و شایسته‌ای برای آنان تامین کند.

این مادر با اشاره به اینکه از هیچ امتیاز فرزندآوری هنوز استفاده نکرد از مسئولین خواست همسرش را یاری کنند.