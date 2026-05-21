معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: صدوسی‌ویکمین پرواز زائران ایرانی حج تمتع، امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه، فرودگاه امام خمینی (ره) تهران را به مقصد جده ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اکبر رضایی گفت: با تلاش سازمان حج و زیارت، هماهنگی به عمل آمده با وزارت حج و عمره عربستان و همراهی شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، پرواز حامل ۲۲۰ نفر از زائران کشورمان ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران عازم سرزمین وحی شد و طبق برنامه ساعت ۱۵:۳۰ وارد فرودگاه جده خواهد شد.

وی افزود: زائران این پرواز دارای رقم طلب از قبل‌تر بوده‌اند و به عنوان جایگزین انصرافی‌ها پس از انجام هماهنگی‌های اجرایی صورت گرفته و طی فرایند‌های مربوط به صدور روادید، امکان تشرف به حج تمتع را پیدا کرده‌اند تا در کنار دیگر زائران ایرانی، اعمال و مناسک حج را به‌جا آورند.

معاون حج و عمره تأکید کرد: تمامی بخش‌های اجرایی، حمل‌ونقل، اسکان و خدمات پشتیبانی با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی به حجاج کشورمان هستند.