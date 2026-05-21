بیش از ۲۸ تن چوب و زغال قاچاق در نجف آباد کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس منابع طبیعی شهرستان نجف آباد گفت : بیش از ۲۸ تن چوب و زغال جنگلی توسط عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان نجف‌آباد از یک باب کوره غیر مجاز تولید زغال کشف و ضبط شد.

مسعود یکتافر افزود: در این عملیات که با همکاری عوامل کلانتری ۱۸ یزدانشهر و پلیس آگاهی شهرستان نجف‌آباد انجام شد بیش از ۱۸ تن چوب تاغ، بیش از ۸ تن چوب بلوط و ۱۵۷۰ کیلوگرم زغال تاغ به ارزش ۶۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شده و پرونده افراد متخلف جهت برخورد قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نجف‌آباد ارجاع شد.