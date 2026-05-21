به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، فرماندار اشنویه سوم خرداد را یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های ملی کشور دانست و گفت: لازم است همه دستگاه‌ها با نگاه فرهنگی و تبیینی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های این ایام پای کار باشند.

عبدالسلام مام عزیزی در نشست ستاد بزرگداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و برنامه ریزی سالگرد شهدای خدمت در اشنویه بر ضرورت تبیین فرهنگ مقاومت و اجرای باشکوه برنامه‌های سوم خرداد در این شهرستان تأکید کرد. فرماندار اشنویه با گرامیداشت یاد امام شهید، شهدای جنگ رمضان، شهید جمهور و شهدای خدمت و نیز شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل فرهنگ مقاومت، ایثار و رشادت رزمندگان دوران دفاع مقدس است و باید این سرمایه عظیم به نسل‌های آینده منتقل شود.

در این جلسه همچنین ماموستا عباس رسولی، امام جمعه اشنویه نیز به تشریح ابعاد شخصیتی و خدمات شهید جمهور و نیز جانفشانی‌های رزمندگان در دفاع مقدس پرداخت و بر پاسداشت این ایام و اجرای برنامه‌های باشکوه تاکید کرد