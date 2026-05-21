مشاور وزیر: برای سال تحصیلی آینده، بیش از ۵۵۰۰ طرح آموزشی و پرورشی در سراسر کشور تعریف شده که ۱۴۵ طرح آن مربوط به استان اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مشاور وزیر آموزشوپرورش در امور شاهد و ایثارگران در حاشیه جلسه طرح مهر شهرستان کاشان با اشاره به اینکه طرح مهر و نهضت توسعه عدالت آموزشی، محور اصلی برنامههای آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید گفت: برای سال تحصیلی آینده، بیش از ۵۵۰۰ طرح آموزشی و پرورشی در سراسر کشور تعریف شده که ۱۴۵ طرح آن مربوط به استان اصفهان است و امیدواریم بیش از ۸۰ درصد این طرحها تا مهرماه به بهرهبرداری برسد.
زهرا مظفر افزود: در استان اصفهان حدود ۱۴۹ مدرسه و فضای آموزشی در جنگ اخیر آسیب دیدهاند که از این تعداد، چهار طرح نیازمند تخریب و بازسازی اساسی هستند و سایر موارد عمدتاً در حد تعمیرات قرار دارند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش و معین استان اصفهان، با اشاره به شعار امسال طرح مهر با عنوان «حماسه همدلی برای ایران، برای مدرسه» افزود: همکاران ما در قالب هشت کارگروه تخصصی در ستادهای پروژه مهر مناطق، برای مناسبسازی فضاهای آموزشی با مشارکت مردم تلاش میکنند تا عدالت آموزشی، بهویژه در مدارس عادی، دولتی، روستایی و عشایری، بیش از پیش محقق شود.