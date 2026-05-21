رئیس جمعیت هلال احمر بهبهان از اقدام بشردوستانه واحد داوطلبان این جمعیت در قالب طرح ملی نیابت، با حضور در مرکز توانبخشی و درمانی بیماران اعصاب و روان باران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین مرشد بهبهانی گفت: داوطلبان جمعیت هلال احمر بهبهان با هدف تکریم بیماران و ارتقای سلامت روحی و جسمی مددجویان، در مرکز توانبخشی باران حضور یافته و با برپایی میز خدمت، خدمات درمانی اولیهای همچون تست فشار خون و سنجش قند خون را به صورت رایگان انجام دادند.
وی افزود: در کنار خدمات درمانی، در راستای مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، بستههای معیشتی تهیه شده توسط داوطلبان و خیرین نیز میان بیماران این مرکز توزیع شد تا بخشی از نیازهای این عزیزان مرتفع گردد.
مرشد بهبهانی با اشاره به اهمیت اجرای طرح نیابت، اظهار داشت: این طرح با هدف دلجویی از سالمندان و بیمارانی که نیاز به حمایت دارند اجرا میشود. داوطلبان هلالاحمر با اجرای این برنامهها در کنار این افراد حضور مییابند تا حس تنهایی و انزوا را از آنان دور کرده و پیوند میان جامعه و مراکز توانبخشی را تقویت کنند.
رئیس جمعیت هلالاحمر بهبهان در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای بیوقفه داوطلبان، تاکید کرد: اینگونه برنامههای حمایتی و درمانی به صورت مستمر در سطح شهرستان و با هدف خدمترسانی به مناطق و مراکز کمبرخوردار ادامه خواهد داشت.