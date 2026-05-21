سروده فائزه امجدیان، شاعر، درباره شهید رئیسی، به مناسبت سالگرد شهادت این شهید، منتشر شده است.
داغدار کدامتان باشم؟
بر کدامین ستاره گریه کنم؟
ابرم و آسمان به من گفتهست
با دلی پارهپاره گریه کنم
آه ای اشکهای پیدرپی!
فصل لبخند میرسد؟ پس کی؟
تا دمی گریه بند میآید
باز باید دوباره گریه کنم
خون امواج آمدهست به جوش
ابرها میرسند مشکی پوش
بحر تا نهر سیل اندوه است
در کدامین کناره گریه کنم؟
سوگ بغداد، ورزقان، بیروت
شده جغرافیایمان مبهوت
داغ تاریخ دیدهام، باید
یک سده، یک هزاره گریه کنم
آه این پارههای جان من است؟
یا تن سرخ قهرمان من است؟
غزلم تکّهتکّه شد بغداد!
میروم چارپاره گریه کنم؟
ماه من در میان مه گم شد
کوه یک شب کنار ده گم شد
با خبر شعله شعله سوختهام
تا شراره شراره گریه کنم
سیب لبنانیام شدهست انار
زیر هشتاد و چند تن آوار
غم خود را چگونه شرح دهم؟
با کدام استعاره گریه کنم؟
خواست دنیا که پر ملال شوم
خواست از حجم غصّه لال شوم
من پر از حرفم و نمیخواهم
با زبان اشاره گریه کنم
ندبه روزی قیام خواهد کرد
شبِ غم را تمام خواهد کرد
باید آن روز اشک شوق شوم
با اذانِ مناره گریه کنم