به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «بهشت زیر پای مادر»، محصول کشور قرقیزستان، روایتی تکان‌دهنده و لطیف از پیوند عمیق میان یک مادر و فرزند است که جمعه اول خرداد ساعت ۱۷، از شبکه دو پخش می‌شود.

این اثر داستان «عادل»، پسر نوجوانی با توانایی‌های ذهنی محدود را روایت می‌کند که دغدغه‌های مادر پیرش، «ریحان‌آپا»، برای آینده او پس از فقدانش، انگیزه‌ای می‌شود تا این دو سفری دشوار و معنوی را به مقصد مکه آغاز کنند.

در طول این مسیر پرفراز و نشیب، مخاطب شاهد آزمون‌های سخت زندگی و پیوند عاطفی عمیقی است که فراتر از منطقِ معمول، معنای حقیقی فداکاری و ایثار مادرانه را به تصویر می‌کشد.

«بهشت زیر پای مادر»، مسیر رسیدن به مقصد و عبور از سختی‌ها را در کنار ایمان قلبی شخصیت‌ها به تصویر می‌کشد، سفری که در نهایت با به جای آوردن زیارت مادر و آرام گرفتن او در جوار رحمت الهی، به سرانجامی تأمل‌برانگیز و در عین حال معنوی ختم می‌شود.

پویانمایی سینمایی «بی‌پلاک»، به تهیه‌کنندگی اسدالله دیانت و کارگردانی اسماعیل یوسفی، با برداشتی آزاد از سریال «سلام بر ابراهیم»، جمعه اول خرداد ساعت ۸ صبح پخش می‌شود.

این اثر سینمایی با نگاهی متفاوت به سیره و سبک زندگی شهید ابراهیم هادی، تلاش دارد تا وجوه گوناگون شخصیت این شهید والامقام را برای مخاطب روایت کند. در این پویانمایی، مخاطب همگام با روایت صفات اخلاقی برجسته‌ای همچون پهلوانی، رشادت، ایثار، شجاعت و انسان‌دوستی شهید هادی، به قلب میدان‌های نبرد در دوران دفاع مقدس می‌رود.

«بی‌پلاک» با تمرکز بر دو عملیات سرنوشت‌ساز «فتح‌المبین» و «والفجر مقدماتی»، ایثارگری‌های این شهید عزیز را به تصویر می‌کشد، از درایت بی‌مثال او در فتح پل رفائیه در عملیات فتح‌المبین تا حماسه ماندگار و شهادت غریبانه او در کنار همرزمانش در گردان کمیل طی محاصره پنج‌روزه نیرو‌های بعثی در عملیات والفجر مقدماتی.