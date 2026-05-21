نمایشگاه نقاشی کاشیهای تاریخی تخت سلیمان در محل تالار موزه پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان در معرض نمایش گذاشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب گفت: نمایشگاه نقاشی کاشیهای تاریخی تخت سلیمان در محل تالار موزه پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان به مدت یک هفته در معرض نمایش گذاشته شده است.
افراسیاب گرواند اظهار کرد: بهمناسبت گرامیداشت روزجهانی موزه و هفته میراثفرهنگی برنامههای مختلفی در مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب اجرا میشود که از آن جمله میتوان به نمایش فیلمهای مستند از مجموعه، پاکسازی محوطه توسط دوستداران میراثفرهنگی اشاره کرد.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب افزود: برگزاری تور عکاسی، کارگاه آموزشی مولاژ کاشیهای تخت سلیمان و نمایشگاه نقاشی کاشیهای تخت سلیمان از جمله دیگر برنامههای این هفته است.
او ادامه داد: در این نمایشگاه ۲۰ اثر نقاشی از کاشیهای تاریخی تخت سلیمان در محل تالار موزه پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان به مدت یک هفته در معرض نمایش گذاشته شده است.
گراوند گفت: مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان شامل آثار تاریخی از جمله آتشکده آذرگشتسب، معبد آناهیتا، تالار ستوندار، ایوان خسرو، برج و بارو و بقایای معماری دوره ایلخانی است.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب تصریح کرد: همچنین محوطههای پیرامونی آن همچون زندان سلیمان، کوه بلقیس، سنگ اژدها و کوه طویله را در بر میگیرد و دوره اعتلا و شکوفایی این مجموعه مربوط به دوره ساسانیان است.
این مجموعه در فاصله ۴۰ کیلومتری شمال شرق تکاب قرار دارد و در سال ۱۳۸۲ به عنوان چهارمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.