به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضوان حکیم زاده افزود:برای سال تحصیلی پیش رو یک میلیون و ۱۸۶ هزار دانش اموز ۶ سال تمام داریم که باید کلاس اول ثبت نام نمایند

وی افزود:. ثبت نام کلاس اول ابتدایی از اول خردادشروع می شود و تا ۱۰ تیر ادامه دارد, همه اقدامات لازم انجام شده که انشاالله دانش آموزان کلاس اولی بعد از انجام سنجش پایه بتوانند فرایند ثبت نام خود را انجام بدهند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: معلمان با وجود شرایط سخت و دشوار، با تلاش داوطلبانه و خودجوش از تمامی ظرفیت‌ها برای تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان به‌ویژه در دوره ابتدایی استفاده کرده‌اند.

حکیم زاده درباره برگزاری آزمون‌های دوره ابتدایی به‌صورت مجازی گفت: ارزشیابی این پایه فرآیندی است, و بر اساس عملکرد دانش‌آموز در طول سال تحصیلی و ارزیابی‌های پایانی انجام می‌شود که اختیارات لازم به مدارس داده شد تا با بهره‌گیری از شواهد و مستندات موجود، ارزیابی نهایی را انجام دهند.