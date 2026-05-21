افزایش ۵۰ درصدی شرکتهای دانشبنیان در استان
رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد از افزایش ۵۰ درصدی شرکتهای دانشبنیان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس پارک علم و فناوری استان با تأکید بر اینکه بسیاری از مردم هنوز فعالیتهای پارک علم و فناوری را به خوبی نمیشناسند، گفت: رسانهها نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای نخبگان و شرکتهای فناور دارند و از اصحاب رسانه دعوت میکنیم از نزدیک فعالیت شرکتهای مستقر در پارک را مشاهده و روایت کنند.
افتخاری با اشاره به افزایش تعداد شرکتهای دانشبنیان استان گفت: تعداد شرکتهای دانشبنیان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۳، ۱۸ شرکت بود که اکنون به ۲۷ شرکت رسیده و پیشبینی میشود امسال این تعداد به بیش از ۴۰ شرکت افزایش یابد.
وی دلیل این رشد را اولویت دادن پارک علم و فناوری به توسعه شرکتهای دانشبنیان دانست و افزود: شناسایی استعدادها، آموزش مسیر دانشبنیان شدن و حمایت از صاحبان ایده از مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه است.
افتخاری در خصوص تفاوت «هسته فناور»، «واحد فناور» و «شرکت دانشبنیان» اضافه کرد: افرادی که در ابتدای مسیر تنها دارای یک ایده خام هستند، به عنوان هسته فناور در مرکز رشد پذیرش میشوند تا با کمک مشاوران تخصصی، ایده خود را به نمونه اولیه تبدیل کنند.
رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه فرآیند اخذ تاییدیه دانشبنیان سختگیرانه و تخصصی است، گفت: سطح فناوری، فروش محصول، نیاز بازار و اخذ مجوزهای تخصصی از جمله معیارهای ارزیابی شرکتها برای دریافت این تاییدیه است.
وی تاکید کرد: پس از اخذ تاییدیه دانشبنیان، شرکتها میتوانند از خدماتی همچون تسهیلات بلندمدت، معافیتهای مالیاتی، حمایتهای گمرکی، تولید بار اول و برخی تسهیلات ویژه در مناقصات بهرهمند شوند.
افتخاری درباره معافیتهای مالیاتی شرکتهای دانشبنیان گفت: معافیتها شامل گذشته شرکتها نمیشود و فقط محصولاتی که تاییدیه دانشبنیان دریافت کردهاند، مشمول این حمایتها خواهند بود؛ به این معنا که ممکن است یک شرکت از میان دهها محصول خود تنها برای چند محصول دانشبنیان از این مزایا استفاده کند.