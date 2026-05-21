رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به پیش‌بینی افزایش حجم تردد در محور‌های کندوان و هراز، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه و یک‌طرفه شدن مقطعی این محور‌ها تا صبح شنبه ۲ خرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه به منظور تأمین امنیت مسافران، محدودیت‌های ویژه‌ای در محور‌های اصلی استان اعمال خواهد شد، گفت: تردد تمامی موتورسیکلت‌ها (به استثنای خودرو‌های امدادی و انتظامی) تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۲ خردادماه در محور‌های کرج – چالوس، هراز و فیروزکوه ممنوع اعلام شده است.

سرهنگ عبادی افزود: در روز‌های پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت و شنبه ۲ خرداد، در صورت سنگینی ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی با تشخیص مأموران در محل اعمال می‌شود. همچنین برای روز جمعه ۱ خرداد، برنامه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؛ از ساعت ۱۴ تردد از ابتدای آزادراه تهران – شمال به سمت چالوس محدود شده و از ساعت ۱۵، این محور در محدوده پل زنگوله به طور کامل مسدود می‌گردد تا از ساعت ۱۶، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه شود.

رئیس پلیس راه مازندران در خصوص محور هراز نیز گفت: تردد تریلر‌ها در این جاده همچنان ممنوع است و علاوه بر این، عبور کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ روز‌های پنجشنبه و جمعه ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در صورت افزایش حجم خودروها، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در روز‌های جمعه و شنبه (۱ و ۲ خرداد) در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

سرهنگ عبادی در پایان از رانندگان خواست تا با رعایت صبر و حوصله و مدیریت زمان سفر، پلیس را در برقراری نظم جاده‌ای یاری کنند.