اداره کل هواشناسی استان یزد برای روز جمعه هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این اداره کل اعلام کرد که روز جمعه در استان، وزش باد به نسبت شدید تا شدید بعضا با گرد و خاک را خواهیم داشت.
کاهش دید و کاهش کیفت هوا، اختلال در ترددهای شهری و جادهای، آسیب به سازههای موقت، احتمال شکسته شدن درختان فرسوده و کهنسال و اختلال در فعالیتهای کوهنوردی و کویرنوردی از پیامدهای این سامانه به شمار میآید.
احتیاط در ترددهای جادهای، استحکام سازههای موقت، عدم پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و سازههای سست، کاهش فعالیت فیزیکی در فضای باز به ویژه برای گروههای حساس جامعه و اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی و کویرنوردی توصیه شده است.