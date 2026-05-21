به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دبیر دومین همایش الگوی حکمرانی شهید آیت الله رئیسی، امروز (۳۱ اردیبهشت) در مراسم اختتامیه این همایش در حرم امام رضا (ع)، با تأکید بر فرمایش رهبر شهید برای گذار از تجربه‌نگاری به الگوپردازی، گفت: نگاه ما در این همایش این است که سبک و سیره شهید رئیسی و حکمرانی ایشان را از یک خاطره به یک الگوی ماندگار برای امروز و فردای کشور تبدیل کنیم.

میثم لطفی بیان کرد: سال گذشته اولین همایش الگوی حکمرانی شهید رئیسی برگزار شد. امسال دومین همایش با همکاری بنیاد بین‌المللی شهید رئیسی و اندیشکده حکومت و کشورداری شهید رئیسی برگزار می‌شود.

وی افزود: اعلامیه همایش از زمستان سال گذشته اعلام شد، هرچند به دلیل برخی شرایط، دریافت مقالات با مشکلاتی مواجه گردید، اما تعدادی مقاله دریافت و داوری شد.

دبیر دومین همایش الگوی حکمرانی شهید رئیسی ادامه داد: همزمان بیش از پنج نشست تخصصی در حوزه‌های حکمرانی آموزش‌وپرورش، منطق و روش شهید رئیسی، حکمرانی آموزش عالی و حکمرانی در حوزه خدمات بنیاد شهید با حضور اساتید و صاحب‌نظران برگزار شد.

لطفی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب و شهید رئیسی بر لزوم گذار از تجربه‌نگاری و خاطره‌نگاری به سمت الگو‌ها و شیوه‌ها تصریح کرد: نگاه ما در این همایش و همایش‌های آتی دستیابی به الگوی حکمرانی تراز انقلاب اسلامی است. امیدواریم بتوانیم این سبک و الگو را برای امروز و آینده کشور استفاده کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نگاه ما بر این است که بر اساس تجربه موفق سه‌ساله دولت شهید رئیسی که اگر استمرار پیدا می‌کرد امید به حل بسیاری از مشکلات اقتصادی و سایر مسائل کشور می‌رفت از این ظرفیت برای حل مسائل کشور بهره ببریم.