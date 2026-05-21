مشارکت اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در توزیع ۱۲۰۰ بسته معیشتی

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، با همکاری سپاه سلمان و سایر دستگاه‌ها در تهیه و توزیع ۱۲۰۰ بسته معیشتی مشارکت داشت.

این اقدام با هدف حمایت از اقشار کم‌برخوردار و خانواده‌های نیازمند استان اجرا شد.

هم‌افزایی و تعامل سازنده میان نهادهای دولتی و نیروهای جهادی در این برنامه نمود پیدا کرد.

حرکت مشترک انجام‌شده، در چارچوب سیاست‌های حمایتی برای کاهش بخشی از مشکلات معیشتی طراحی شده است.

این همدلی بین‌بخشی، نمونه‌ای از خدمت‌رسانی هدفمند به مردم شریف سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود.