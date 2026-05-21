به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل امور شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: در اسفندماه سال ۱۴۰۴ هزار و ۱۴۲ پروانه مرحله اول صادر شد که در مقایسه با میانگین ماه‌های قبل، یعنی ۳۵۵ مجوز ماهانه، افزایش چشمگیر ۳۲۲ درصدی را نشان می‌دهد.

امید فریزی اظهار کرد: این جهش در شرایطی رقم خورد که تمامی پیش‌بینی‌های اولیه از کاهش قابل توجه صدور پروانه‌ها حکایت داشت.



وی گفت: با توجه به رکود جدی در صنعت ساخت‌وساز در سال گذشته، کاهش ۳۰ درصدی در صدور مجوز پروانه‌های ساختمانی برای سال جاری پیش‌بینی شده بود.

فریزی افزود: این چشم‌انداز منفی با توجه به شرایط به‌وجود آمده در جنگ تحمیلی خردادماه، همچنین اغتشاشات دی‌ماه و جنگ تحمیلی رمضان با دشمن آمریکایی-صهیونیستی، می‌توانست با کاهش بیشتری همراه شود و فشار مضاعفی بر حوزه ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری شهری وارد کند.

وی خاطرنشان کرد: روند مثبت صدور مجوز‌ها در سال جاری نیز استمرار یافته است ؛ به‌طوری که در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۰۸۶ پروانه مرحله اول صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۵۴۵ پروانه، افزایشی در حدود ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد.