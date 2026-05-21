به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، «رضا امیری مقدم» سفیر ایران در پاکستان در این پیام با اشاره به شرایط دشوار این ملوانان که پس از توقیف کشتی شان در آب‌های سنگاپور در وضعیت نامساعدی قرار گرفته بودند، نقش دیپلماسی اسلام‌آباد در تسهیل آزادی آنها را تعیین کننده توصیف کرد.

امیری مقدم ضمن تشکر از «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان و همچنین «اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد که تلاش‌های پیگیرانه وزارت امور خارجه پاکستان و سایر نهاد‌های مرتبط موجب انتقال این ملوانان از سنگاپور به اسلام‌آباد و بازگشت آنها به ایران شده است.

به گفته او این اقدام در چارچوب همکاری‌های انسانی و دیپلماتیک میان دو کشور انجام شده است و نقش مؤثری در حل یک وضعیت پیچیده داشته است.