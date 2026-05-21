جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی و شرکت نفت و گاز روسی «زاروبژ» با هدف احداث کلینیک تخصصی توانبخشی در ایران رایزنی و تبادل نظر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس توافق شرکت نفت و گاز روسی زاروبژ با جمعیت هلالاحمر، به زودی پیشنویس قرارداد احداث کلینیک تخصصی توانبخشی در ایران، تدوین خواهد شد.
در پی اظهار تمایل این شرکت روسی مبنی بر همکاریهای بشردوستانه با جمعیت هلالاحمر، بر اساس توافق انجامشده، ایجاد یک کلینیک تخصصی توانبخشی مد نظر طرفین قرار گرفت.
محل احداث این مرکز تخصصی که با امکانات کامل فعالیت خواهد کرد، بر اساس نظر کارشناسان تعیین خواهد شد.
عمده هزینه احداث این مرکز از سوی طرف روسی تقبل خواهد شد و بخشی از آن را نیز جمعیت هلالاحمر بر عهده خواهد گرفت.
این مرکز در نهایت تحت مدیریت جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران خدمات خود را ارائه خواهد داد.